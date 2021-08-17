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Şef Akademi Doğada neden yok? Şef Akademi Doğada yeni bölüm ne zaman?

Hafta içi her gün yayınlanan Şef Akademi Doğada programının yeni bölümünün olmaması üzerine izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Şef Akademi Doğada neden yok? Şef Akademi Doğada yeni bölüm ne zaman?

Şef Akademi Doğada neden yok? Şef Akademi Doğada yeni bölüm ne zaman?

Şef Akademi Doğada yeni bölümü en çok araştırılan konulardan oldu. Hafta içi her gün Fox TV'de ekrana gelen sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yapım Şef Akademi Doğada'nın yeni bölümünün olmaması izleyenleri meraklandırdı. Biz de bunun üzerine Şef Akademi Doğada neden yok? Şef Akademi Doğada yeni bölüm ne zaman? Sorularının yanıtına yer verdik...

ŞEF AKADEMİ DOĞADA NEDEN YOK?

“Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarıştığı Şef Akademi Doğada programının bugün yayınlanması üzerine seyirciler nedenini merak etti. Çağla ile Yeni Bir Gün programının başlaması nedeniyle Şef Akademi Doğada bugün Fox TV ekranlarında yer almadı.

ŞEF AKADEMİ DOĞADA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şef Akademi Doğada programının yeni bölümleri artık hafta içi her gün Fox TV'nin internet sitesi ve FOX mobil uygulaması üzerinde takip edilecek.

 

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