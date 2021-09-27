Şef Garson ne demek, TDK'ya göre Şef Garson kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şef garson ne demek? Şef garson TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şef garson kelimesi. Peki şef garson ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şef garson nedir, şef garson kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Şef garson kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Şef garson kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ŞEF GARSON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şef garson kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre şef garson kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Garsonların başı, başgarson, metrdotel



ŞEF GARSON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şef garson şarabı övünce heveslendim.

