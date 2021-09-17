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Şefika isminin anlamı nedir, Şefika ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Şefika isminin anlamı; Şefkatli, acıması olan, esirgeyici, merhametli demektir. Bu içeriğimizde Şefika isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Şefika isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Şefika isminin anlamı nedir, Şefika ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Şefika isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Şefika ismi ne demek, Şefika ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Şefika isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Şefika İsminin anlamı nedir? TDK Şefika anlamı:

TDK'de Şefika isminin anlamı bulunmamaktadır.

Şefika İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Şefika ismi geçmemektedir.

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Şefika isminin kökeni:

Şefika ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Şefika ismini kullanan 28.190 kişi bulunmaktadır.

Şefika isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Şefika isminin rengi:

Karolina Mavisi

Şefika ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Şefika isminin Harf Analizi Nedir ?

Şefika ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

F : Patron, ön planda

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

Şefika isminin Numerolojisi Kaçtır?

Şefika ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ş: 23

E: 6

F: 7

İ: 12

K: 14

A: 1

= 63 Şefika İsminin Numeroloji Toplamı 63’dir.

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Şefika isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Şefika ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Şefika isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Ş: 1E: 5F: 6İ: 9K: 2A: 1 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Şefika isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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