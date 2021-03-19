Sefirin Kızı 45. bölüm fragmanı yayınlandı! Mavi'nin sırrı ortaya çıkıyor

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Elvan'dan bin türlü yalanın ardından ayrılan Yahya, Dudu ile evlenmeye karar vermiştir. Ancak Yahya'yı düğün sabahı büyük bir sürpriz bekler. Dudu için Elvan'ı terk eden Yahya, Dudu'nun karnındaki bebeğin kendisinin öğrenmesiyle alt üst olur.

Yahya bu haberi abisi Sancar ile paylaşır. Peki öğrendikleri bu gerçek karşısında ev ahalisinin tepkisi ne olacaktır. Öte yandan Mavi'nin geçmişinden çıkagelen eski eşi, işbirliği yapacağı kişi bulmuştur ve bu kişi Güven'dir. Melek'in velayeti için Sancar Efe'ye adeta savaş açan Güven, Mavi hakkında öğrendiği gerçekleri mahkemede Sancar'a karşı kullanacaktır. Peki Mavi'nin büyük sırrı nedir?

İşte Sefirin Kızı 45. bölüm fragmanı...