Segun Alebiosu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Segun Alebiosu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Segun Alebiosu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Segun Alebiosu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Segun Alebiosu 1 Mart 2000 tarihinde Owo şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Segun Alebiosu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Segun Alebiosu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Segun Alebiosu'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Segun Alebiosu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Segun Alebiosu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars
1 Mayıs 2021 yılında Kwara United
31 Mart 2022 yılında Niger Tornad.
Segun Alebiosu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Segun Alebiosu şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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