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Şehadetname ne demek, TDK'ya göre Şehadetname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şehadetname kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şehadetname ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şehadetname nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şehadetname kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şehadetname ne demek, TDK'ya göre Şehadetname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şehadetname ne demek? Şehadetname TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şehadetname kelimesi. Peki şehadetname ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şehadetname nedir, şehadetname kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ŞEHADETNAME NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şehadetname kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şehadetname kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şehadetname kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Diploma, sertifika
- Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafından verilmiş olan onaylanmış belge

ŞEHADETNAME CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Benim lise şehadetnamem -diplomam- koskoca bir kâğıttır.
- Aşı şehadetnamesi. İyi hâl şehadetnamesi.

ŞEHADETNAME KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- menşe şehadetnamesi

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