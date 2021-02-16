Seher Dilovan'ın eşi Hasan Dere kimdir? Nereli, kaç yaşında? Soruları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Merak edilen ayrıntılara haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

SEHER DİLOVAN'IN EŞİ HASAN DERE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hürriyet'in haberine göre 1973 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde dünyaya gelen Hasan Dere'nin 4 erkek kardeşi vardır. Küçük yaştan itibaren ağabeyleri ile iş hayatına atılan Dere, Yunanistan'a giderek uzun bir süre burada kaldı.

Ardından kazandığı tecrübeler ve iş deneyimleri daha da geliştirmek isteyen Hasan Dere Almanya Dortmund’da hem Türklere hem de yabancılara özel yaptırdığı restoran ve balo salonuyla işlerini sürdürmeye devam etmiştir.

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48 yaşındaki Hasan Dere, bir yandan eğlence ve müzik sektöründe çevresini genişletirken bir yandan da son yıllarda İstanbul'da yeni işletmeleri için girişimde bulundu.

Söz konusu haber editörümüz tarafından değiştirilmiştir.

ALAN DERE KİMDİR?

İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kentinde doğan 20 yaşındaki Alan Dere, 6 yaşına kadar hayatını sürdürdüğü İsviçre'de küçük yaşta ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır.

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SEHER DİLOVAN KİMDİR?

Sevilen türkücü Seher Dilovan, aslen Tuncelili ve Kürt asıllı. 1971 yılında doğan Seher Dilovan, 15 yaşında girdiği sınavları kazanarak Ankara Radyosundan profesyonel müzik hayatına adım attı.

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