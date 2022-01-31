Seher Yeli ne demek, TDK'ya göre Seher Yeli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Seher yeli ne demek? Seher yeli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi seher yeli kelimesi. Peki seher yeli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre seher yeli nedir, seher yeli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEHER YELİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Seher yeli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre seher yeli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Seher vakti esen yel



SEHER YELİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Eser seher yeli zülfün dağıtır / Gerdana dökülen tel incinmesin

