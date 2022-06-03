Şehinşah kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? | Ufuk Yıkılmaz biyografisi

Rap dünyasının efsaneleri Sagopa Kajmer ile Şehinşah bir araya geldi. Sagopa Kajmer ve Şehinşah'ın birlikte söyledikleri "Bla Bla Bla Bla" şarkısı gündem oldu. Bunun üzerine Şehinşah'ı tanımayanlar kim olduğunu merakla araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Şehinşah kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Ufuk Yıkılmaz biyografisi...

ŞEHİNŞAH KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? | UFUK YIKILMAZ BİYOGRAFİSİ

Asıl adı Ufuk Yıkılmaz olan, şahların şahı, en büyük hükümdar anlamına gelen Şehinşah adı ile tanınan ünlü rapçi 1986 yılında Erzincan, Kemah ilçesinde dünyaya geldi. Oğlak burcu olan rapçi, 9 yaşındayken rap müzik ile tanıştı. 1998 yılında ise ilk demosu ile profesyonel rap müzik hayatına adım attı.

Yıkılmaz, ilk olarak Masta Katil'le Haremeyn G3 isimli grubu 2002 yılında kurdu, grubun demosu olan Obesyon'u müzik severler ile buluşturdu. Kendi imkanları ile stüdyo kurmuş daha sonra bir çok parçanın altına imza atmıştır.

Şehinşah, Haremeyn Alamut (Albüm), Hiphop Okulu (Albüm), Özgürlük Güvercini Ölümtape (Mixtape), Tape İn 25bin (Mixtape), Bilinmeyen Artizzzler ft. Hayki & Fieber (Albüm), Kapatıyoruz (Mixtape) ve Deev (Albüm) gibi başarılı parçaları ortaya koydu. 2015 yılında evlenen rapçi anlaşamadığı gerekçesiyle boşandı. Bu evlilikten Atlas adında bir oğlu vardır.