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Şehir adeta çiçek açtı! 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesine bağlı ekipler, merkez Akdeniz ilçesi Çay ve Çilek mahallelerinde 15 bin 138 çiçek ve ağaç fidesini toprakla buluşturdu.

Şehir adeta çiçek açtı! 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi, kenti yeşillendirmeye devam ediyor. Kent genelinde 7/24 çalışma esasıyla hizmetlerini sürdüren ekipler, çalışmalarını hafta sonu sokağa çıkma yasağının olduğu günlere de taşıyor. Ekipler, çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kente hem nefes aldırıyor hem de kenti bin bir renge bürüyor.

KENT RENGARENK OLDU

Ekipler, Çay ve Çilek mahallelerinde çeşitli türlerde 15 bin 138 bitkiyi toprakla buluşturdu. Sürdürülen çalışmalarda İsrail kauçuğu ile orkide ağacının yanı sıra Tagates bitkisi dikimi gerçekleştirildi. Deliçay Deresinin Çay Mahallesi sınırlarında yer alan bölümünde dere boyunca 16 adet İsrail kauçuğu ve 17 adet orkide ağacının dikimini yapan ekipler, Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi orta refüjde yer alan yeşil alanlara ise bin 825 adet yer minesi, 13 bin 280 adet Tagates bitkisi dikimi gerçekleştirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

 

Şehir adeta çiçek açtı! 15 bin çiçek ve ağaç fidesi toprakla buluştu

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