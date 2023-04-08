Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi

Şehir plancısı Bayram Vardar, Bursa metropoliten çevre düzeni planı çerçevesinde yakın geçmişte Bursa'nın bütün fay hatlarının belirlendiğini söyledi.

YAYINLAMA
Google News
Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi

Şehir plancısı Bayram Vardar, Bursa metropoliten çevre düzeni planı çerçevesinde yakın geçmişte Bursa'nın bütün fay hatlarının belirlendiğini söyledi. Bursa'nın 100 yıllık şehir planlarının masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Vardar, "Bursa'nın deprem konusunda ihtiyacı olan tüm veriler elimizde var" dedi.

Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi işbirliği ile konferans düzenlendi. Konferans Mimarlar Odası Bursa Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi işbirliği ile Bursa Akademik Odalar Birliğinde düzenlendi. Şehir Plancısı Bayram Vardar ile Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Handan Türkoğlu konuşmacı olarak katılım gösterirken çok sayıda mimar ve şehir plancısı programı takip etti. Bursa'nın geçmişten günümüzde uzanan şehir planlarının anlatıldığı programda daha yaşanabilir bir Bursa için neler yapılması gerekildiği tartışıldı.

Program sonrası açıklamalarda bulunan Bayram Vardar, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir kez daha hatırladığımız deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak, gelecek Bursa'nın tahayyülüyle alakalı geçmişte neler tecrübe edildiyse bu tecrübelerin teknik, idari ve hukuki yansımaları çerçevesinde neler olduğunu hem Mimarlar Odası hem de Şehir Plancıları Odası'ndan oluşan bir teknik heyet katılımıyla Bursa'da geçmişten bugüne tahayyülünün yapıldığı bir seminer. Esas gaye gelecek Bursa'sının daha yaşanabilir olması ile alakalı çalışmaların neler olması ve nasıl olması gerektiği ile ilgili çalıştay gerçekleştirdik. Bu çalıştayda Bursa'nın yaklaşık yüzyıl önce başlayan planlama kültürünün gelecekte nasıl olması gerektiği ile alakalı bir takım teknik analizlerinin yapıldığı, 2011-2013 yılları arasında teknik heyetin Bursa'nın geleceğinin planladıkları temel sorunlar ele alındı. Yeşil alanlar ve deprem gerçeği ki bu şu anda çok güncel, planlara nasıl yansıması ile alakalı daha yaşanılabilir bir şehir oluşturmayla ilgili gözden geçirildiği faydalı bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

"Bursa'nın deprem konusunda ihtiyacı olan veriler elimizde"

Bursa'nın fay hatlarının haritalandırıldığını ve yerel yönetimlerin mikro bölgelendirme çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Vardar, "Bursa metropoliten çevre düzeni planı çerçevesinde yakın geçmişte Bursa'nın bütün fay hatları belirlendi. Bursa'nın deprem konusunda ihtiyacı olan veriler elimizde var. Şu anda yerel yönetimler mikro bölgelendirme dediğimiz daha dar alanlarda bina ölçeğinde çalışmalar yapıyorlar. Bunlar tabi gelecek Bursa'sının daha yaşanılabilir olmasını sağlayacak çalışmalar. Aslında zemin ile yapı ilişkisini sağlayan tüm veriler var artık. Bundan sonra yapılması gerekenler hem teknik insanların hem de yurttaşlarımızın bu gerçeği göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarını buna göre belirlemesi gerekiyor" dedi.

Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi

Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi

Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ölü bulunan Gabonlu öğrencinin avukatı, Şüpheli D.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Ölü bulunan Gabonlu öğrencinin avukatı, Şüpheli D.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!
Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Pompalı tüfekle çay ocağındaki husumetlisine ateş ederken gelen müşterileri de vurdu!
Pompalı tüfekle çay ocağındaki husumetlisine ateş ederken gelen müşterileri de vurdu!
Son Haberler
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Mustafa Yaman: futbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum sevdamızın adı Bayırköy Belediyespor'dur
Mustafa Yaman: futbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum sevdamızın adı Bayırköy Belediyespor'dur
Kuraklık nedeniyle halı yıkamak, bahçe sulamak Burdur'da yasaklandı
Kuraklık nedeniyle halı yıkamak, bahçe sulamak Burdur'da yasaklandı
Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi
Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi
İki tır birbirine girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!
İki tır birbirine girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!
Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı
Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı
Çok Okunanlar
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı
Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı
Dikkat çekmemek için boş arı kovanlarına kenevir ekti
Dikkat çekmemek için boş arı kovanlarına kenevir ekti
Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!
Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!