Avukatlar kazada can verdi! 5 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı!

Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde iki otomobil birbirine girdi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan 36 yaşındaki yabancı uyruklu Madal Ahmad, 32 yaşındaki Sara Mustafa ve 2 yaşındaki Abdullah Ahmad ile Havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen ile 29 yaşındaki Avukat Doğukan Küpeli toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen'in Gaziantep’in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen’in oğlu olduğu öğrenildi.

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AĞIR YARALI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edilirken hayatını kaybeden 5 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.