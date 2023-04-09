Avukatlar kazada can verdi! 5 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı!

Gaziantep havaalanı yolu üzerinde seyir halinde giden iki araç kafa kafaya çarpıştı. 3 yabancı uyruklu 2 Türk avukat hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Avukatlar kazada can verdi! 5 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı!

Gaziantep havaalanı yolunda gece saatlerinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. Alınan bilgilere göre, gece geç saatlerde iki otomobil birbirine girdi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Gaziantep istikametine giden otomobilde bulunan 36 yaşındaki yabancı uyruklu Madal Ahmad, 32 yaşındaki Sara Mustafa ve 2 yaşındaki Abdullah Ahmad ile Havaalanı istikametine giden otomobilde bulunan 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen ile 29 yaşındaki Avukat Doğukan Küpeli toplam 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. 28 yaşındaki Avukat Emre Özmen'in Gaziantep’in tanınmış iş insanlarından Levent Özmen’in oğlu olduğu öğrenildi.

AĞIR YARALI KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ile itfaiye sevk edilirken hayatını kaybeden 5 kişi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Ağır yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Avukatlar kazada can verdi! 5 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı!

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