İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul emniyeti huzurlu bir istanbul için aralıksız denetimlerine devam ediyor. İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 412 kişi yakalandı.

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İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da vatandaşların huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için emniyet güçleri suç örgütlerine göz açtırmadan aralıksız denetimlerine devam ediyor. İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 412 kişi yakalandı.

222 NOKTADA 1724 PERSONEL İLE DENETİM YAPILDI222 NOKTADA 1724 PERSONEL İLE DENETİM YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 222 noktada 1724 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botu ile dün 14.00-16.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yapıldı. İkinci aşamada ise 1753 personelin katılımıyla 21.00-23.00 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL EMNİYETİ SUÇ LULARA GÖZ AÇTIRMIYOR

Denetimlerde 176 bin 898 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 400 şüpheli ile yoklama kaçağı 280 kişi hakkında işlem yapıldı, 412 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 44 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 18 kurusıkı tabanca, 103 fişek, 236 gram uyuşturucu madde ile 14 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan sağlandığı tespit edilen 23 bin 825 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 751 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. 20 bin 150 araç ve 1018 motosiklet denetlendi, 844 araç ve motosikletle ilgili işlem yapıldı, 23 araç trafikten men edildi.

Uygulamada, toplam 452 bin 253 lira para cezası kesildi.

KAYNAK: AA

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