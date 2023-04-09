Almanya'da korkunç cinayet! Türk taksicinin boğazı kesilerek öldürüldü!

Almanya’nın Berlin şehrinde taksicilik yapan 49 yaşındaki Samsunlu Mustafa Akan’ın taksisine aldığı müşteri tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi. Almanya doğumlu olan, 2 çocuk sahibi Samsun Çarşambalı 49 yaşındaki Mustafa Akan, geçen perşembe günü erken saatlerde taksi durağına gitti. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir müşteri onun aracına bindi. 7 kilometre sonra Mustafa Akan’ın taksinin yanında boğazı kesilmiş olarak yerde yatan cesedi bulundu. Alman polisi cinayeti işlediği ileri sürülen katil ya da katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

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ALMANYA'DA VAHŞİ CİNAYET

Baba ocağına giden acı haber sonrası Ağabey Murat Akan, “Kardeşim Almanya’da doğdu, oranın vatandaşı, iki evladı var. Oranın demiryollarında çalışıyordu. İkinci iş olarak akrabalarımızın taksisine gidiyordu. Perşembe günü saat 08.00 civarı durakta beklerken bir kişi onun taksisine biniyor. İlginç olan altıncı sırada olmasına rağmen onu tercih ediyor. Görgü şahitleri müşterinin Alman olmadığını, yabancı uyruklu olabileceğini söylüyorlar. İlerleyen saatlerde vatandaşlar bir taksinin yanında yolda kanlar içinde yatan biri olduğunu polise bildiriyor. Ve o kişinin kardeşim Mustafa Akan olduğu öğreniliyor. Maalesef boğazı kesilmiş olarak bulundu kardeşim. Olay yerine sağlık ekipleri sevk ediliyor ilk müdahalesi yapılıyor ama kurtarılamıyor. Neden ve nasıl oldu bilmiyoruz. Bu çok acı bir olay” ifade etti.



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CENAZENİN YURDA GETİRMESİ BEKLENİYOR

Paskalya nedeniyle cenazenin Türkiye'ye geç getireceğini belirten ağabey, “Almanya kutladıkları Paskalya Bayramı nedeniyle dört günlük tatildeler. Bu yüzden resmi işlemlerin tamamlanması salı gününü bulacakmış. Diyanet cenazemizi almak için resmi işlemlere başladı. Biz de cenazemizi o gün memleketimize getirmeye çalışıyoruz. Hafta içi ise Sefalı’da cenazemizi defnetmek istiyoruz” diyen emekli öğretmen abi Akan, “Alman yetkililerden tek istediğimiz ne olur o caniyi bulun. Neden bunu yaptı öğrenelim. Ve ne olur insan hayatı bu kadar ucuz olmasın” ifadelerini kullandı.