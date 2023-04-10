Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı! 6 kişi yaralandı!

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Örenseki köyünde teravih namazından çıkan vatandaşların üzerine bir kişi av tüfeğiyle ateş açtı. Namazdan çıkan muhtar ile birlikte 6 kişi yaralanırken, ateş açan zanlı ise kaçtı.

YAYINLAMA
Google News
Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı! 6 kişi yaralandı!

Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkan vatandaşların üzerin tüfekle ateş açıldı. Yukarı Örenseki köyünde yaşayan 30 yaşındaki Yalçın Göbel, teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

2'Sİ KADIN 6 KİŞİ YARALANDI

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine Örenseki köyüne jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ateş açan vatandaşın ise kaçtığı belirtilirken arama çalışmaları başlatıldı.

Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı! 6 kişi yaralandı!

İlgili Haberler
Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!
Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Almanya'da korkunç cinayet! Türk taksicinin boğazı kesilerek öldürüldü!
Almanya'da korkunç cinayet! Türk taksicinin boğazı kesilerek öldürüldü!
Avukatlar kazada can verdi! 5 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı!
Avukatlar kazada can verdi! 5 kişi öldü bir kişi ağır yaralandı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!
Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!
Çiflik bank davasının ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Anadolu adliyesinde
Çiflik bank davasının ’Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın sağ kolu Anadolu adliyesinde
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce ileri fırladı!
Otomobilin çarptığı 2 yaya metrelerce ileri fırladı!
Son Haberler
Fatih Portakal Hangi Kanalda Sunuculuk Yapıyor? Fatih Portakal Sözcü TV'de Mi?
Fatih Portakal Hangi Kanalda Sunuculuk Yapıyor? Fatih Portakal Sözcü TV'de Mi?
Ramazan Bayramına Kaç Gün Kaldı?
Ramazan Bayramına Kaç Gün Kaldı?
Oruçluyken Rüyada İlişkiye Girmek Orucu Bozar Mı? Nasıl Hareket Edilmeli
Oruçluyken Rüyada İlişkiye Girmek Orucu Bozar Mı? Nasıl Hareket Edilmeli
Nihat Hatipoğlu’na Sorulan Sorular? Nihat Hatipoğlu’na Gelen En Komik Sorular!
Nihat Hatipoğlu’na Sorulan Sorular? Nihat Hatipoğlu’na Gelen En Komik Sorular!
"Polis Haftası'nda babasını unutmadı, şehit babasının mezarında dua etti
"Polis Haftası'nda babasını unutmadı, şehit babasının mezarında dua etti
İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da 222 noktada 1724 personel asayiş uygulamasında 412 şüpheli gözaltına alındı
Çok Okunanlar
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sirmen isminin anlamı nedir, Sirmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sirmen isminin anlamı nedir, Sirmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Günrem isminin anlamı nedir, Günrem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Günrem isminin anlamı nedir, Günrem ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Ölü bulunan Gabonlu öğrencinin avukatı, Şüpheli D.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Ölü bulunan Gabonlu öğrencinin avukatı, Şüpheli D.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!
Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!