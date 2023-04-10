Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı! 6 kişi yaralandı!

Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkan vatandaşların üzerin tüfekle ateş açıldı. Yukarı Örenseki köyünde yaşayan 30 yaşındaki Yalçın Göbel, teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

2'Sİ KADIN 6 KİŞİ YARALANDI

Vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı. Köydeki vatandaşların ihbarı üzerine Örenseki köyüne jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaşların İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ateş açan vatandaşın ise kaçtığı belirtilirken arama çalışmaları başlatıldı.