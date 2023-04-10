Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!

TFF 2. Lig'de Balıkesirpor- Uşakspor maçı oynanmış ve maçı kaybeden Balıkesirspor taraftarları ise yenilgiyi hazmedemeyerek kendi takım oyuncularına saldırdı. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!

Balıkesirspor, bugün deplasmanda Uşakspor’a 2-0 mağlup oldu. Balıkesirspor’da, bu skorun ardından düşme potasındaki en yakın takipçisi olan Uşakspor'la aradaki puan farkı 5'e yükseldi. Maç sonrası Balıkesirsporlu taraftarlar takımlarına büyük tepki gösterdi. Bu gerginliğin ardından Balıkesirspor kafilesi deplasman dönüşü Akhisar'daki bir restoranda yemek molası verdi. Kafileyi takip ederek Balıkesir'e dönmekte olan taraftarlar da aynı tesislerde durdu.

TARAFTARLAR VE FUTBOLCULAR BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre bu sırada taraftarların futbolculara tepki göstermesi üzerine gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine futbolcular ile taraftarlar tekme tokat birbirine girdi. Dinlenme tesisinde çıkan kavgada maddi hasar meydana gelirken futbolculardan bazılarının kafileyi terk ettiği öğrenildi. Olaylarla ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

BALIKESİRSPOR SALDIRILARI KINADI

Balıkesirspor Kulübü yapılan saldırıyı kınayan bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 31. haftasında deplasmanda oynadığımız AFC Kablo Kanalları Uşakspor karşılaşmasının dönüşünde teknik heyetimize, futbolcularımıza ve personellerimize Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Köfteci Ramiz’de yemek yediği esnada yapılan saldırıyı kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.

Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!

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