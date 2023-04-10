Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!

Dehşete düşüren olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında ise dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Suat ve Ayşegül T. çiftinin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve anne babanın ise uyuşturucu etkisiyle fark etmedikleri ortaya çıktı.

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEMİŞ

Minik bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Baba ise ekiplerce aranıyor. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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NE İSMİ NE KİMLİĞİ VAR

İsim verilmediği gibi kimlik dahi çıkarılmayan bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması beklenirken olayla ilgili ise ekiplerin soruşturması sürüyor.