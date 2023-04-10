Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!

Adana'da bir hafta ölen 2 aylık bebeklerini uyuşturucu etkisiyle fark etmediler. Olayla ilgili detaylar ise kan dondurdu. Bebeğin ne kimliği ne ismi vardı.

YAYINLAMA
Google News
Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!

Dehşete düşüren olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suat ve Ayşegül T. çiftinin yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi. Eve gelen polis ekipleri kapıyı açtıklarında ise dehşete düşüren manzarayla karşılaştı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Suat ve Ayşegül T. çiftinin 2 aylık kız bebeklerinin bir hafta önce öldüğü ve anne babanın ise uyuşturucu etkisiyle fark etmedikleri ortaya çıktı.

Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!

BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEMİŞ

Minik bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, evde bulunan anne gözaltına alındı. Baba ise ekiplerce aranıyor. Gözaltına alınan kadının ifadesinde, bebeğin öldüğünü polis gelince fark ettiklerini söylediği öğrenildi. Anne ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

NE İSMİ NE KİMLİĞİ VAR

İsim verilmediği gibi kimlik dahi çıkarılmayan bebeğin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkması beklenirken olayla ilgili ise ekiplerin soruşturması sürüyor.

İlgili Haberler
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için "Kanun yararına bozma" talebi edildi!
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için "Kanun yararına bozma" talebi edildi!
Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!
Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!
Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı! 6 kişi yaralandı!
Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı! 6 kişi yaralandı!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yüzen Kale "TCG Anadolu" denizlerde! Erdoğan: Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz
Yüzen Kale "TCG Anadolu" denizlerde! Erdoğan: Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için "Kanun yararına bozma" talebi edildi!
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için "Kanun yararına bozma" talebi edildi!
Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Taraftarlar futbolculara saldırdı! Balıkesir-Uşakspor maçı sonrası ortalık karıştı!
Dünya'nın tek SİHA Gemisi TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek! İşte "TCG Anadolu" özellikleri!
Dünya'nın tek SİHA Gemisi TCG Anadolu bugün Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek! İşte "TCG Anadolu" özellikleri!
Son Haberler
Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!
Detaylar dehşete düşürdü! Bir hafta boyunca bebeklerinin öldüğünü fark etmediler!
İsmail Balaban Kiminle Evlendi? Evlendiği İsim Kim! Tanıyacak mısınız
İsmail Balaban Kiminle Evlendi? Evlendiği İsim Kim! Tanıyacak mısınız
2023 Fitre Ne Kadar, Bu Sene Fitre Kaç TL? Fitre nasıl hesaplanır 2023
2023 Fitre Ne Kadar, Bu Sene Fitre Kaç TL? Fitre nasıl hesaplanır 2023
Fatih Portakal Hangi Kanalda Sunuculuk Yapıyor? Fatih Portakal Sözcü TV'de Mi?
Fatih Portakal Hangi Kanalda Sunuculuk Yapıyor? Fatih Portakal Sözcü TV'de Mi?
Fatih Portakal Hangi Kanalda Sunuculuk Yapıyor? Fatih Portakal Sözcü TV'de Mi?
Fatih Portakal Hangi Kanalda Sunuculuk Yapıyor? Fatih Portakal Sözcü TV'de Mi?
Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyeleri Ne Zaman Verilecek, Ne Zaman Hesaplara Yatırılır?
Emeklilere Ramazan Bayramı İkramiyeleri Ne Zaman Verilecek, Ne Zaman Hesaplara Yatırılır?
Çok Okunanlar
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Aday olmayan Koca'dan açıklama geldi: Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mersin isminin anlamı nedir, Mersin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sirmen isminin anlamı nedir, Sirmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sirmen isminin anlamı nedir, Sirmen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!
Bu yıl 26.'sı gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı, EMİTT 2023’e İznik damga vuracak
Bu yıl 26.'sı gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı, EMİTT 2023’e İznik damga vuracak
TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı!
TÜİK Şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!