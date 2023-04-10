CHP il binasına saldırı iddiası sonrası görüntüler ortaya çıktı!

İYİ Parti İstanbul il binasına saldırı iddiaları sonrası CHP'li Canan Kaftancıoğlu'da CHP İstanbul İl binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmiş ve sosyal medya twitter hesabından boş mermi kovanlarını bulduklarını fakat mermileri bulamadıklarını duyurmuştu. Kaftancıoğlu olayla ilgili tahkikat başlatıldığını duyurmuş ve ardından ise Valilik açıklama yapmıştı. Valilik ise; "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumundan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun 2. şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9mm çapında (2) adet kovan bulunmuştur." duyurmuştu.

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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası ise ateş açan kişilerin yakalandığı ve soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildiği duyuruldu. Ayrıca şahısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.