Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!

Kayseri'de bir evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında anne 3 yaşındaki bebeğini kurtarmak için odaya girdiği sırada ağır yaralanırken bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir binanın 6. katında bulunan dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alınan bilgilere göre; Osmangazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Caddesi üzerinde çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!

3 YAŞINDAKİ BEBEK YANARAK CAN VERDİ

Ekipler tarafından girilen evde 3 yaşındaki Eylül C.’nin cansız bedenine ulaşılırken, anne Ş.C. ağır yaralı olarak ve 11 yaşındaki oğlu H.M.C. de yaralı olarak çıkarıldı. Ağır yaralanan Ş.C. ve oğlu H.M.C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldırılırken, Eylül C.’nin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Yangın sırasında binada bulunan ve dumandan etkilenen 4 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!

2 ÇOCUK VE ANNE YANGININ ORTASINDA KALDI

Yangında feci şekilde hayatını kaybeden Eylül C.'nin yanmış oyuncakları görenlerin yüreğini burktu. Apartman yöneticisi Veysel Uyan, "Sabah saat 8 sularında çıktı yangın. 3 çocuklu bir ailenin evinin yangınıydı. Babası çocuğunu okula götürüyor, 2 çocuk ve anne içerideydi. Çocuğun bir tanesi yangında vefat etti, annesi şu an hastanede, hayati tehlikesi var" ifadelerini kullandı. Yangının çıkış nedeninin öğrenilmesi üzerine ekipler soruşturma başlattı.

Kayseri'de alevlerin ortasında kalan 3 yaşındaki bebek can verdi!

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