Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!

Eskişehir'de bir yolcu otobüsü, askeri araç ve bir kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 12'si asker 24 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!

Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Ihlamurkent Mahallesi yakınlarında zincirleme kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Adem Demirtaş idaresindeki 07 ALN 088 plakalı yolcu otobüsü, Ali Sert'in kullandığı 26 GA 606 plakalı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!

12'Sİ ASKER 14 KİŞİ YARALANDI 2'Sİ AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkardı. Yaralanan 12'si asker 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yolcu otobüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanan Eskişehir-Seyitgazi kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı!

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