Eskişehir'de askeri araç zincirleme kazaya karıştı! 12'si asker çok sayıda kişi yaralandı! Eskişehir'de bir yolcu otobüsü, askeri araç ve bir kamyonet zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralanan 12'si asker 24 kişi hastaneye kaldırılırken 2 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.