Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!

Adana'da seyir halindeki dolmuşu durdurarak uygulama yapan polis ekipleri, dolmuşta hareketlerinden şüphelendikleri şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo 60 gram eroin ele geçirdi.

YAYINLAMA
Google News
Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!

Adana'da polisi görünce dolmuştan inerek kaçan şüpheli trafik polisi tarafından yakalandı. Şahsa ait patates poşetinin içinde 1 kilo 60 gram eroin bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde uygulama yaptı. Seyir halindeki bir minibüsü uygulamada durduran ekipler, araçta denetim yaptı. Ekipler, denetim sırasında yolculardan Murat B'nin hareketlerinden şüphelendi. Polisin yanına yaklaşmasıyla araçtan inen Murat B. kaçmaya başladı. Peşinden koşan polis, şüpheliyi kısa sürede caddede yakaladı.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı. Şüphelinin minibüste bıraktığı patates dolu poşetin içerisinden ise 1 kilo 60 gram eroin çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadesi alınan Murat B.'nin uyuşturucu maddeyi satmak için tanımadığı birinden satın aldığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ölü bulunan Gabonlu öğrencinin avukatı, Şüpheli D.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Ölü bulunan Gabonlu öğrencinin avukatı, Şüpheli D.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi
Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi
Şehir plancısı Bayram Vardar: Bursa’nın deprem fayları belirlendi
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Pompalı tüfekle çay ocağındaki husumetlisine ateş ederken gelen müşterileri de vurdu!
Pompalı tüfekle çay ocağındaki husumetlisine ateş ederken gelen müşterileri de vurdu!
Son Haberler
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,'dan Kılıçdaroğlu'na tepki geldi "İlçemizde 3 yıldan fazla zamandır depremzede kardeşlerimiz evlerinde oturuyor"
Mustafa Yaman: futbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum sevdamızın adı Bayırköy Belediyespor'dur
Mustafa Yaman: futbol takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum sevdamızın adı Bayırköy Belediyespor'dur
Kuraklık nedeniyle halı yıkamak, bahçe sulamak Burdur'da yasaklandı
Kuraklık nedeniyle halı yıkamak, bahçe sulamak Burdur'da yasaklandı
Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!
Adana'da şüpheli şahsın patates dolu poşetinde 1 kilo eroin ele geçirildi!
İki tır birbirine girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!
İki tır birbirine girdi! Sakarya'da akıl almaz kaza!
Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı
Olaylı yıkım! Kaçak bina yıkımına direnen şahısların saldırması sonucu, polis havaya ateş açtı
Çok Okunanlar
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek
Hamas Sözcüsü Hazim Kasım: İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa saldırıları farklı yerlerde gerilimi tetikleyecek
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Bakanı Çavuşoğlu, Eskişehir'de sahur programında "İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a" adlı gençlik buluşmasına katıldı
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Kilis'te 9 yaşındaki kız çocuğunun ölü bulunduğu evde yangın çıktı
Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı
Savunma sanayimizin gururu Selçuk Bayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı
Dikkat çekmemek için boş arı kovanlarına kenevir ekti
Dikkat çekmemek için boş arı kovanlarına kenevir ekti
Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!
Isınmak istedi! Sobaya benzin döken çocuk ağır yaralandı!
Yorumlananlar
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Ajans, İmamoğlu'na mı çalışıyor? Trabzon'da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kişinin Marmaris'te yaşadığı ortaya çıktı
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Kadıköy'de bir provokatör Diyanet'e bağlı Kur'an Kursu'na saldırdı, Hakaretler savurdu!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!
Şişli Halasgargazi Caddesi'nde son dakika! Özel Harekat ekipleri sevk edildi!