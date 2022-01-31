Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artık

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi için açılış düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın yanı sıra şehit ağabeyine küfür etmesi ile tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı.

"KILIÇDAROĞLI, TÜRKKAN İLE BİRLİKTE AÇILIŞA KATILMIŞ"

Türkkan'ın açılışta kurdele keserken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alması dikkat çekti. Bu duruma ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Şehidimizin Ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık" ifadelerini kullandı.

Çok yakışmışlar ?



Kemal Kılıçdaroğlu, Şehidimizin Ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış.



Tuz kokmuş artık pic.twitter.com/R49UQ0Tvi7 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 31, 2022

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten Tahir Gümren, "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "Senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara yansıdı.