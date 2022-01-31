İstimara ne demek, TDK'ya göre İstimara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gökhan Kazbek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gökhan Kazbek'in biyografisiKabine toplanıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak! Koronavirüs, enflasyonla mücadele ve Rusya - Ukrayna gerilimi masada!Türk-İş açıkladı! Açlık sınırı 4 bin 249 liraya, yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL'ye ulaştı!İtboğan ne demek, TDK'ya göre İtboğan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artıkBeşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal sakatlandıMelih Gökçek açtı ağzını yumdu gözünü! "Mansur Yavaş, Ekrem ile çapsızlıkta yarışa mı girdiniz?"Kartlı harcamalarda önemli artış meydana geldi!Bilgisayar Ağı Analisti Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artık

Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile Kocaeli'deki bir açılışta kurdele kestiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, çarpıcı bir yorum yaptı. Bakan Soylu," Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, şehidimizin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık" dedi.

Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artık

Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi tarafından inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi için açılış düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılışa, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın yanı sıra şehit ağabeyine küfür etmesi ile tepki çeken  İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da katıldı. 

Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artık

"KILIÇDAROĞLI, TÜRKKAN İLE BİRLİKTE AÇILIŞA KATILMIŞ"

Türkkan'ın açılışta kurdele keserken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer alması dikkat çekti. Bu duruma ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu," Çok yakışmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu, Şehidimizin Ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan ile birlikte açılışa katılmış. Tuz kokmuş artık" ifadelerini kullandı. 

 

Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artık

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener'in Bingöl ziyareti esnasında şehit yakını olduğunu belirten Tahir Gümren, "Bu kadın beni mahkemeye verdi. Ben içerde yattım. Ben şehit ailesiyim, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı, günlerce hastanede yattı. Meral Akşener, HDP'yi seven, onu destekleyen bir kadındır. Bunlar HDP'nin ikizi, Türkiye düşmanlarının yoldaşı oldular!" dedi. Vatandaşı sakinleştirmek isteyen İYİ Parti Grup Vekili Lütfü Türkkan, önce şehit yakınına sarıldı, derdini anlatmasına müsaade etti, sonrasında vatandaşı çenesinden tutarak "Senin bacını s....." dedi. Küfür karşısında tepkisiz kalmayan vatandaş "sen nasıl bana küfür edersin" diyerek isyan etti. O anlar kameralara yansıdı.

Şehit ağabeyine küfür eden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu açılışta yan yanaydı! Bakan Soylu'dan zehir zemberek sözler: Çok yakışmışlar, tuz kokmuş artık

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT