Şehit annesine bu yapılır mı! Hemşirenin yaptıklarını görenler gözlerine inanamadı!

Kosova'nın Peja kentinde bir yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayda hastanede görevli olan kendini bilmez hemşirenin yakın zamanda ülkede şehit düşen bir askerin annesine yaptıklarını görenler hayrete düştü.

Hemşirenin yaşlı kadına yaptıklarını olay anında orada bulunan bir başka kişi ise kayıt altına aldı. Çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası ise izleyen herkesten peşi sıra tepkiler geldi.