HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Şehit annesine bu yapılır mı! Hemşirenin yaptıklarını görenler gözlerine inanamadı!
Kosova'nın Peja kentindeki "Orenda" yaşlılar evinde bir hemşirenin, şehit annesine yaptığı görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 3 Kasım 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yorumlananlar
MHP lideri Bahçeli, grup toplantısında esti, gürledi! Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
Yerli otomobil TOGG açılımı nedir, ne demek ? TOGG ortakları kim? Logosunun anlamı ne?