Son dakika gelen haber yürek yaktı. Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika haberinde Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehit olduğu öğrenildi. Peki Şehit Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? Evli miydi?
ŞEHİT ASTSUBAY ÇAVUŞ BATUHAN ŞİMŞEK KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİT OLDU? EVLİ MİYDİ?
Son dakika! Pençe - Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu İzmirli Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit olduğu öğrenildi.
Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek hakkında henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır...