Şehit Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? Evli miydi? Milli Savunma Bakanlığından gelen son dakika haberinde Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in şehit olduğu öğrenildi. Peki Şehit Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? Evli miydi?

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