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  3. Şehit Er Yunus Kalkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Yunus Kalkan'ın biyografisi...

Şehit Er Yunus Kalkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Yunus Kalkan'ın biyografisi...

Şehit Er Yunus Kalkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak edildi. İşte, Şehit Yunus Kalkan'ın biyografisi...

Şehit Er Yunus Kalkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Yunus Kalkan'ın biyografisi...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesine teröristlerce düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını açıkladı. Bunun hemen ardından, Şehit Er Yunus Kalkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte, Şehit Yunus Kalkan'ın biyografisi...

Şehit Er Yunus Kalkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Yunus Kalkan'ın biyografisi...

ŞEHİT ER YUNUS KALKAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, ŞEHİT YUNUS KALKAN'IN BİYOGRAFİSİ...

MSB'den yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız sözleşmeli er Yunus Kalkan şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Şehit Er Yunus Kalkan 2001 yılında Hatay'da dünyaya geldi. Evli olmadığı bilinen Kalkan hakkında yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.

Şehit Er Yunus Kalkan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Yunus Kalkan'ın biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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