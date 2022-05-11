Şehit Hüseyin Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte, Şehit Hüseyin Duman'ın biyografisi...

Şehit Hüseyin Duman kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? soruları İstanbul Sultanbeyli'de görev esnasında araç kovalerken motosikletiyle TIR'a çarpan Hüseyin Duman'ın şehit olması üzerine arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Haberimizde Hüseyin Duman'a ilişkin elde edinilen bilgilere yer verdik. İşte, Şehit Hüseyin Duman'ın biyografisi...

ŞEHİT HÜSEYİN DUMAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ? İŞTE, ŞEHİT HÜSEYİN DUMAN'IN BİYOGRAFİSİ...

Şehit Hüseyin Duman, 1998 yılında dünyaya geldi. Henüz iki aylık evli olan Duman, 11 Mayıs 2022 tarihinde şüpheli araçları kovalarken TIR'a motosikletiyle çarparak hayatını kaybetti. Hakkında yeterli bilgiye sahip olunmayan Duman'a dair yeni bilgiler gelir gelmez haberimize ekleme yapılacaktır.