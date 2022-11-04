Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın şehit olduğunu duyurdu. Peki Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım'da bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstimlak Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasıyla İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğunu açıkladı. Acı haber sonrası Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? sorularını yanıtı araştırılıyor.

Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

ŞEHİT İSTİHKAM ONBAŞI LOKMAN AKÇAĞLAYAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ?

İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan, Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerin taciz ateşi sonucu 3 Kasım 2022 tarihinde şehit oldu. Şehidin acı haberi Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde oturan annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan'a askeri yetkililer tarafından verildi. 5 yıllık asker olduğu öğrenilen şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehadet haberini alan yakınları eve geldi.

Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

30 yaşındaki Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın eşi Şerife Akçağlayan ile 2 yıllık evli oldukları öğrenildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da acı haberi sosyal medya hesaplarından aile başsağlığı dileyerek duyurdu.

Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

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