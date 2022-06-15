Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer, 1 Nisan 2018 tarihinde görev esnasında meydana gelen trafik kazasında yaralanmıştı. Kaza sonrası tedavi altına alınan Güngör Gençer,14 Haziran 2022 Çarşamba günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Peki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?

ŞEHİT JANDARMA ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ GÜNGÖR GENÇER KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer, İstanbul Jandarma İl Komutanlığı bünyesinde görev yaparken Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmıştı. Gençer tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.

Gençer'in Niğdeli olduğu ve memleketinde tören düzenlendiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da 1 Nisan 2018 tarihinde görev esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak 14 Haziran 2022 tarihinde şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz"