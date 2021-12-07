Şehit Jandarma Halil Murat Bilgiç kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? Halil Murat Bilgiç biyografisi

Bakan Süleyman Soylu Aksaray'da görev başındayken hastalığa yakalanan, Ankara'da tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybeden Jandarma Halil Murat Bilgiç'e başsağlığı dileğinde bulundu. Twitter'dan yaptığı bu paylaşımın ardından birçok kişi Jandarma Halil Murat Bilgiç'in kim olduğunu ve neden hayatını kaybettiğini araştırıyor. Bu bağlamda, Şehit Jandarma Halil Murat Bilgiç kimdir? Nereli? Öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Halil Murat Bilgiç biyografisi...

ŞEHİT JANDARMA HALİL MURAT BİLGİÇ NEDEN ÖLDÜ?

Jandarma Halil Murat Bilgiç, Aksaray'da görev başındayken kanser hastalığına yakalandı. Ankara'da tedavi altında olan Bilgiç hayatını kaybetti.

HALİL MURAT BİLGİÇ KİMDİR?

Jandarma Albay Halil Murat BİLGİÇ, 03.04.1973 tarihinde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1994 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

1995-1997 yılları arasında Van 3’üncü J.Snr.Tb.11’ inci Bl. Koru J.Snr.Tk.K., 1997-1998 yılları arasında Tekirdağ Malkara İlçe J.K., 1998-2000 yılları arasında Tekirdağ Merkez İlçe J.K., 2000-2002 yılları arasında Afyonkarahisar 3’ üncü J.Er Eğt.Tb.K.lığı 11’inci J.Eğt. Bl.K., 2002-2004 yılları arasında Şırnak 23’üncü J.Snr.Tüm.K.lığı Kh.Bl.K., 2004-2010 yılları arasında Kayseri İl J.K.lığı Hrk.Eğt.Ş.Md., 2010-2012 yılları arasında Erzurum İl J.K.lığı Asyş.Ş.Md., 2012-2015 yılları arasında Beytepe J.Okll.K.lığı Kurslar K. lığı Eğt.ve Öğr.Ş.Md., 2015-2017 yılları arasında Beytepe J. ve Shl.Güv.Akd.Bşk.lığı Eğt.Mrk.K.lığı Eğt.ve Öğr.Ş. Md., 2017-2018 yılları arasında İçişleri Bakanlığı GAMER Koor.Sb.,2018-2020 yılları arası Bayburt İl Jandarma Komutanlığı görevlerini yürüten Jandarma Albay Halil Murat BİLGİÇ Cumhurbaşkanlığının 27 Temmuz 2020 tarih ve 2020/377 sayılı kararnamesi ile Aksaray İl Jandarma Komutanı olarak atanarak görevine devam etmekteydi. Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç yüksek lisansını Konya Selçuk Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlamıştır.

Bayan Mine BİLGİÇ ile evli olup, bir çocuk babası olan Bilgiç, Almanca bilmektedir.

Son olarak Aksaray'da görev yapan Bilgiç geçirdiği amansız hastalıktan dolayı Ankara'da tedavi altına alınmış ve burada hayatını kaybetmiştir.