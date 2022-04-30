FOX TV İyilik dizisi 1. bölüm full, tek parça izle | İyilik dizisi son bölüm izle YoutubeArtut isminin anlamı nedir, Artut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yomut isminin anlamı nedir, Yomut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Soylu isminin anlamı nedir, Soylu ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Süsen isminin anlamı nedir, Süsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gülru isminin anlamı nedir, Gülru ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tülin isminin anlamı nedir, Tülin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Tozun isminin anlamı nedir, Tozun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Yasun isminin anlamı nedir, Yasun ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Örtay isminin anlamı nedir, Örtay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta sürdürülen "Eren Abluka-5 Şehit j. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görev yapan Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün kayadan düşerek ağır yaralandığını, tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Bunun üzerine şehidin hayatı merak konusu oldu. Peki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? Detaylar haberimizde...

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Terör örgütüne yönelik sürdürülen Eren operasyonları, birçok ilde devam ederken Şırnak'tan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri kullanılarak Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğu duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?  sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. 

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FATİH BERKAY AKGÜN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? EVLİ Mİ?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, aslen Tekirdağ Saraylıdır. 32 yaşında olan şehit, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığında görev yapıyordu. 

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Fatih Berkay Akgün, Eren Abluka-5 Şehit j. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görev yaptığı sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı. Bunun üzerine helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.  

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Tayfun Altuntaş
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT