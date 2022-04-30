Terör örgütüne yönelik sürdürülen Eren operasyonları, birçok ilde devam ederken Şırnak'tan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden “EREN ABLUKA-5 ŞEHİT J. UZM.ÇVŞ.İSRAFİL IŞIK” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" ifadeleri kullanılarak Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğu duyuruldu. Bunun üzerine vatandaşlar internet arama motorlarında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ FATİH BERKAY AKGÜN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? EVLİ Mİ?

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, aslen Tekirdağ Saraylıdır. 32 yaşında olan şehit, Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığında görev yapıyordu.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Fatih Berkay Akgün, Eren Abluka-5 Şehit j. Uzm. Çvş. İsrafil Işık" operasyonunda görev yaptığı sırada kayadan düşerek ağır yaralandığı. Bunun üzerine helikopterle Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.