Pilav tarifi, yapılışı, malzemeleri | Pilav nasıl yapılır?Doğu Perinçek'in oğlu Sadık Can Perinçek Dışişlerinde çalışacakİstanbul'da kedi parçalayan pitbullun sahibine para cezası'Macron'un içinde bulunduğu çaresizliğin dışa vurumudur'Korona virüs dolayısıyla Çocuk Atölyeleri de sanal ortamda devam ediyorTrabzonspor'da yeni transfere sakatlık şoku! Anders Trondsen 6 ay yokDeha Bilimlier kimdir? Eşi kim? Kaç yaşında?Fitch: Bankaların gelirlerinde düşüş yaşanacakKPSS ÖABT sınav giriş belgeleri yayımlandıEşinin cep telefonu, iş arkadaşı tarafından öldürülmesine neden oldu
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de görevi sırasında kalp krizi sonucu şehit olan 30 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'de görevi sırasında kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal(30) Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Isparta'ya gece saatlerinde getirilen ve Keçiborlu Devlet Hastanesi'nin morguna konulan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Hükümet Meydanı'na götürüldü.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Burada korona virüs tedbirleriyle düzenlenen törene Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Vali Seymenoğlu, Belediye Başkanı Başdeğirmen ve Milletvekili Gökgöz, şehidin ailesinin yanına giderek, taziyede bulundular.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

"KAHRAMAN OĞLUM!"

Tören sırasında şehidin annesi Fatma Çatal, "kahraman oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Töreni oturarak takip eden anne Fatma Çatal'ın yanından kızları Cansu ve Gülnur Çatal bir an olsun ayrılmadı. Tören boyunca bir kadın astsubay da sürekli olarak annenin yanında bekledi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal'ın naaşı, öğle namazına müteakiben İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mezarlığa götürüldü. Bu sırada Vali Ömer Seymenoğlu, şehidin babası Cengiz Çatal'ı makam arabasına alarak, şehitliğe kadar eşlik etti. Şehit Hüseyin Çatal, merhum dedesinin mezarının yanına defnedildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandıŞehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal son yolculuğuna uğurlandı

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT