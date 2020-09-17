Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin'in ailesine Devlet Övünç Madalyası ile Beratı verildi

BİTLİS'te, Cumhurbaşkanlığı'nca şehit aileleri ve gazilere verilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle şehit Jandarma Uzman Çavuş Tekin'in ailesine teslim edildi.

Bitlis Valiliği'nce, düzenlenen törenle, şehit ailesine Cumhurbaşkanlığı'nca gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Törene Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, şehidin babası Niyazi ve annesi Zeynep Tekin katıldı. Törene katılan protokol ve şehit ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki Devlet Övünç Madalyası Tevcih törenindeki konuşmasını dinledi.

Vali Çağatay, 2017'de Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında yürütülen operasyonda, teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin'in ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı teslim etti.

Törende konuşan Vali Çağatay, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını belirterek, "Sizler, bize şehidimizin emanetisiniz. Rengi, şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin, hem gönlümüzdeki hem de devletimizdeki yerleri paha biçilemez. Devletimizin tüm kapıları, şehitlerimizi saçını süpürge ederek yetiştiren size her zaman açıktır" dedi.

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