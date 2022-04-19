Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...Son dakika! Kuzey Irak'tan acı haber! Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu şehit olduBakan Akar 'Pençe Kilit Operasyonu' başarısını böyle duyurdu! "Çaresizlikleri telsizlere yansıdı"Trabzonspor 1 – 0 Kayserispor maç sonucuLiverpool - Manchester United maçı canlı izle | Liverpool - Manchester United maçı S Sport canlı yayın izle linkiSüper Loto sonuçları 19 Nisan 2022 Salı |19.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıInter - Milan İtalya Kupası yarı final maçı canlı izle | Inter - Milan  maçı TRT Spor canlı yayın izle linkiFelaket Tellalı lakabı ile tanınan Onur Akay'dan flaş iddia! Eğer doğruysa skandal! Kadir Doğulu ile Serra Arıtürk hakkında şok açıklama! "İmam nikâhıyla evlendi"Son dakika: 19 Nisan 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuİbrahim Haskoloğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İbrahim Haskoloğlu neden tutuklandı?
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Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...

Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...

Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? sorusu vatandaş tarafından merak edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB)  Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu açıkladı. İşte, şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...

ŞEHİT KAAN KANLIKUYU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatılmıştı.  Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğu bilgisi geldi.

Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN KAAN KANLIKUYU BİYOGRAFİSİ...

31 yaşında şehit düştüğü öğrenilen Kaan Kanlıkuyu, Çankırı Atkaracalar ilçesindendir.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Kilit Harekatı’nda, Atkaracalar İlçemizden hemşehrimiz Teğmen Kaan Kanlıkuyu kardeşimizin Şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailemize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Başımız Sağ Olsun."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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