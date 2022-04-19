Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...

Şehit Kaan Kanlıkuyu kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? sorusu vatandaş tarafından merak edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğunu açıkladı. İşte, şehit Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu biyografisi...

ŞEHİT KAAN KANLIKUYU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nun başlatılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şehit olduğu bilgisi geldi.

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN KAAN KANLIKUYU BİYOGRAFİSİ...

31 yaşında şehit düştüğü öğrenilen Kaan Kanlıkuyu, Çankırı Atkaracalar ilçesindendir.

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Pençe Kilit Harekatı’nda, Atkaracalar İlçemizden hemşehrimiz Teğmen Kaan Kanlıkuyu kardeşimizin Şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailemize ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Başımız Sağ Olsun."