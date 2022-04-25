Alınan bilgilere göre Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağı, Osmangazi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düştü. Olayda tek motorlu uçak, düşmesinin etkisiyle alev alırken çıkan yangında iki ev ve iki araç zarar gördü. Yaşanan acı olayda uçakta bulunan öğrenci pilot Murat Avşar ve öğretmen pilot Furkan Ökten şehit oldu. Bunun üzerine Şehit öğrenci pilot Murat Avşar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları haberimizde...

ŞEHİT ÖĞRENCİ PİLOT MURAT AVŞAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit pilot Murat Avşar hakkında yetkili makamlardan bir açıklamada bulunulmadı. Kendisi hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Olaya ilişkin bilgi veren Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.

Olay yerinde inceleme yaparak yetkililerden bilgi alan Vali Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Canbolat, üzücü bir olay yaşandığını dile getirerek, "Muhtemelen teknik sebeplerle eve çarparak aşağı indi. Burada iki ev ve iki araç zarar gördü. Konu, Başsavcılığımızca her yönüyle araştırılacak." diye konuştu.

Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını söyledi. Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, gördüklerini şu sözlerle anlattı:

"Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."