Şehit olacağını hissetmiş sanki! Şehit Reşat Ergin'in yıllar önce sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım yürekleri yaktı!

Bugün sabah saatlerinde, Milli Savunma Bakanlığı tarafından Pençe Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerin askeri üsse taciz ateşi açması sonucu yaralanarak 1 askerimizin şehit olduğu duyuruldu. Şehit olan askerimiz P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin'in acı haberi, ailesinin evine ulaştırıldı. Evlatlarının şehadet haberini alan ailenin yüreği yandı.

SANKİ YILLAR ÖNCE HİSSETMİŞ

Irak'ın kuzey bölgesinde yürütülen harekatta görevli olan Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in naaşı, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki aile evine ulaştırıldı. Şehadet haberini alan acılı aile, evlerine Türk Bayrağı astı.

Şehidin yaklaşık 10 sene önce sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu “Annemin çığlığıyla tüm şehir uyanacak ama ben uyanmayacağım” yazılı paylaşımı, yakınlarının yüreğine ateş gibi düştü. Şehidin cenazesinin, yarın memleketinde düzenlenmesi bekleniyor.