Şehit Ömer Delibaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, şehit Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş'ın biyografisi...

Şehit Ömer Delibaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? sorusu vatandaş tarafından merak edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğu açıkladı. İşte, şehit Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş'ın biyografisi...

ŞEHİT ÖMER DELİBAŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

MSB tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

İŞTE, ŞEHİT MUHAREBE ÜSTEĞMEN ÖMER DELİBAŞ'IN BİYOGRAFİSİ...

Ömer Delibaş, 1990 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 32 yaşında olan şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

MSB'nin yaptığı açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi, yetkililer tarafından Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki ailesine verildi.