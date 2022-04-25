Şehit pilot Furkan Ökten kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit pilot Furkan Ökten'in biyografisi...

Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında bir ara mahalleye düşerek alevlere teslim olan tek motorlu uçak, içerisindeki 2 pilot ile birlikte kül oldu. Bunun hemen ardından Şehit pilot Furkan Ökten kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte, Şehit pilot Furkan Ökten'in biyografisi...

ŞEHİT PİLOT FURKAN ÖKTEN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, ŞEHİT PİLOT FURKAN ÖKTEN'İN BİYOGRAFİSİ...

Bursa'da tek motorlu bir uçak mahallenin ortasına düştü. Osmangazi Bağlarbaşı mahallesi yakınlarına büyük bir gürültüyle düşen uçak alev alev yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olay yerinde pilotlar Furkan Ökten ve Murat Avşar hayatını kaybetti.

İki pilot hakkında da yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır. Ek bilgi gelir gelmez habere ekleme yapılacaktır.