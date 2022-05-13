Terör örgütü PKK/YPG'nin Gaziantep Köprübatı Hudut karakoluna yapılan roketatarlı saldırıda yaralanan 4 askerden biri olan Piyade Er Oktay Salar tedavi için kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Şehit Piyade Er Oktay Salar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştırıyorlar.

ŞEHİT PİYADE ER OKTAY SALAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Terör örgütü PKK/YPG'nin Köprübatı Hudut Karakolu'na yönelik saldırısında şehit olan Balıkesirli Piyade Er Oktay Salar şehit oldu. Şehidin ailesine acı haberi Balya Kaymakamı Mustafa Şeker, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve askeri yetkililer verdi. Şehit Salar'ın Çamavşar Mahallesi'nde yaşayan ailesinin olduğu eve Türk bayrağı asıldı.

20 yaşındaki Er Oktay Salar'ın ailenin tek çocuğu olduğu ve tezkeresine 2 ay kaldığı öğrenildi. Şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.

Şehit Salar'ın cenazesinin, öğle vakti kılınacak namazın ardından Çamavşar Mahallesi mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.