Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin biyografisi...

Kahramanmaraş Valiliği, Kuzey Irak'ta görev yapan Kahramanmaraşlı Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin şehit olduğunu duyurdu. Bunun ardından şehidimizin kim olduğu nereli olduğu kadar, kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu. Haberimizde Şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi hakkında merak edilen sorulara yer verdik.

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER İSLAM ÇİFTÇİ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? İŞTE ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER İSLAM ÇİFTÇİ'NİN BİYOGRAFİSİ...

Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi, Hakkari Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında görev yapmakta idi. 7 kardeşli bir ailenin çocuğu olan İslam Çiftçi, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dünyaya geldi. Şehit İslam Çiftçi hakkında yeterli biyografi bilgilerine ulaşılamamaktadır.