Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun biyografisi...​​​​​​​

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesine teröristlerce açılan ateş sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bunun hemen ardından, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Nurettin Uzun biyografisi...

ŞEHİT ER NURETTİN UZUN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, ŞEHİT NURETTİN UZUN BİYOGRAFİSİ...

4 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Uzun’un bu yaz nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.

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Çarşamba doğumlu şehidin Kabaceviz Mahallesi’deki baba ocağına da Türk bayrağı asılırken, şehidin annesi Asiye Uzun ve babası Lütfü Uzun’un da Ankara’da hastanede olduğu öğrenildi.