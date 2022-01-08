Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristler tarafından yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlama sonucunda 3 askerimiz şehit oldu. Vatandaşlar bu askerlerden biri olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ulupınar'ın kim olduğunu merak ediyor. Bu bağlamda, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ulupınar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden şehit oldu? Detaylar haberimizde...

ŞEHİT PİYADE SÖZLEŞMELİ ER ULUPINAR

Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baran, şehidin ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar'ın Mersin'in Gülnar ilçesindeki ailesine acı haber iletildi.

Şehit Ulupınar'ın Ayvalı Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, aileye şehadet haberini verdi.

Üzüntü yaşayan anne Şadiye, baba Nebi Ulupınar ve aile üyelerini askeri yetkililer ile yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.