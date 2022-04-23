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Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek şehit oldu. Bunun üzerine şehidin biyografisi merak konusu oldu. Peki Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

18 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan Pençe  Kilit Operasyonu devam ederken acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in şehit olduğu duyuruldu. Şehidin şehadet haberi Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı. Bizlerde bu doğrultuda en çok araştırılan  Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?  sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. 

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

ŞEHİT PİYADE TEĞMEN BEKİR CAN KEREK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? EVLİ Mİ?

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Denizlilidir. Şehidin acı haberi Merkezefendi ilçesinde yaşayan acı ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 

28 yaşındaki  Teğmen Bekir Can Kerek'in şehadet haberi  Kayalar Mahallesi'nde ikamet eden ailesinin yaşadığı apartmandaki annesi Elif Kerek (58) ve babası Salih Kerek'e verildi. 

Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı, taziye çadırı kuruldu.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Öte yandan evli olan şehidin 28 yaşındaki eşi Gamze Kerek'in ailesiyle yaşadığı öğrenildi. Kısa bir süre önce nikah kıyan şehidin, önümüzdeki yaz aylarında düğününü yapmayı planladığı öğrenildi.

Öte yandan Denizli Valisi Ali Fuat Atik sosyal medya hesabından, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek "Denizlili evladımız Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşmüştür. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum." ifadelerini paylaştı.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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