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Şehit Piyade Teğmen Kıvık’ın son yolculuğu için memleketine uğurlandı!

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, araziye döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın cenazesi memleketine uğurlandı.

Şehit Piyade Teğmen Kıvık’ın son yolculuğu için memleketine uğurlandı!

27 yaşındaki Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık , Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyindeki Nirvaseytu bölgesinde yürütülen "Pençe-Yıldırım" Harekatı'nda Nirvaseytü bölgesinde araziye döşenen el yapımı patlayıcının aktif olması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak Şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Dağ ve Kamonda Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Hakkari Üniversitesi Röktürü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, kurum amirleri, polis ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Başarıları ile anılan Kıvık için dualar edildi. Duanın ardından Şehit Teğmen'in cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konularak memleketi İzmir'e uğurlandı.

Şehit Piyade Teğmen Kıvık’ın son yolculuğu için memleketine uğurlandı!

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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