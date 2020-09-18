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  3. Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, gözyaşları içinde toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği hain saldırıda şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, gözyaşları içinde toprağa verildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerin üs bölgesine düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç'ın (35) Mut Devlet Hastanesi'nin morgundan alınan cenazesi, Gençali Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, gözyaşları içinde toprağa verildi

Burada helallik alınmasının ardından şehit Kılınç için Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, milletvekilleri, belediye başkanları, askerler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, gözyaşları içinde toprağa verildi

Törende şehidin babası Cemal Kılınç, annesi Fatma Kılınç ile eşi Hatice Kılınç, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Kılınç'ın iki çocuğu da yakınlarının kucağında şehit babasını son yolculuğuna uğurladı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, gözyaşları içinde toprağa verildi

İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Gökhan Kılınç'ın cenazesi, Mut Şehir Mezarlığı Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, gözyaşları içinde toprağa verildi

Berna Akkaya
Editör


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