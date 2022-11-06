Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın şehit olduğunu duyurdu. Acı haber sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Melahat Ersoy
Editör
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının döşediği EYP'nin infilak ettiğini, olayda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın şehit olduğunu açıkladı. Bunun üzerine şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HALİL YILDIZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, 5 Kasım 2022 tarihinde terör örgütü mensuplarınca döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Halil Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Konyalı olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın 24 yaşında olduğu öğrenildi. Şehidin acı haberi Ereğli ilçesi Pirömer Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi. Yıldız'ın cenazesi Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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