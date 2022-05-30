Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak biyografisi...

Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Bunun hemen ardından, Şehit Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? soruları merak konusu oldu. İşte, Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak biyografisi...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada; "Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İSLAM SANCAK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI? İŞTE, İSLAM SANCAK BİYOGRAFİSİ...

Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu’nda yaralanan Samsun Tekkeköy nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. İslam Sancak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Erenköy Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

Şehit haberiyle birlikte duydukları üzüntüyü dile getiren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar yaptığı paylaşımda, “Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonda ilçemizin yiğit evladı Erenköy Mahallemiz sakinlerinden P. Uzm. Çvş. İslam Sancak şehit olmuştur. Şehidimizin cenazesi bugün Erenköy Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erenköy Mahalle Muhtarı Muzaffer Karmil, şehit İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

Şehit İslam Sancak’ın cenazesi Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı’na defnedilecek.