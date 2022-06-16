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Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üsse açılan taciz ateşi sonrası yaralanan Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik'in şehit olduğunu açıkladı. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Terör örgütü PKK'ya yönelik olarak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanılarak  Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit olduğu duyuruldu. Acı haber sonrası şehit hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Bu kapsamda Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları haberimizde... 

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KADİR KEMİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?  

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik, 16 Haziran Perşembe günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehidin Zonguldaklı olduğu, ailesinin ise İstanbul Pendik'te ikamet ettiği öğrenildi.

Şehidin 2018 yılında göreve başladığı belirtildi. Şehidin cenazesi  bugün ikindi namazına müteakip, 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınarak, Kavakpınar Koca mezarlığına defnedilecek.

Şehidin yaşı ve daha detaylı bilgileri öğrendiğimizde haberimize eklenecektir. 

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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