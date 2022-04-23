Terör örgütüne karşı başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada," Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşlarımız P.Tğm. Bekir Can KEREK, P.Uzm.Çvş Furkan GÖK ve P.Uzm. Çvş Kubilay ÇON şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullandı. Bunun üzerine "Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon kimdir? Kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtları haberimizde...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un şehit haberi Samsun'da yaşayan ailesine bildirildi. Şehidin Hakkari- Yüksekova Dağ ve Komando Tugayı'nda görev yaptığı öğrenildi.

24 yaşındaki şehit Kubilay Çon'un 2 kız, 1 erkek olmak üzere 3 kardeşi bulunuyor. Şehidin kardeşlerin en büyüğü ve bekar olduğu öğrenildi.

Şehidin Havza ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.