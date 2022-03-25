Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şehit Mahmut Güleş Biyografisi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. İşte Şehit Mahmut Güleş Biyografisi...

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MAHMUT GÜLEŞ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? ŞEHİT MAHMUT GÜLEŞ BİYOGRAFİSİ

43 yaşında olan Şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş aslen Adıyamanlıdır. Şehit Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş 3 çocuk babasıdır.

Hava Eğitim Komutanlığı'nda eğitim esnasında tüfekten çıkan kaza kurşunu ile yaralanan Hava Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Mahmut Güleş'ın acı haberi, Doyran köyündeki yakınlarına askeri erkan tarafından verildi.

​Yakınlarını yasa boğan Mehmet Güleş'in yeğeni Akif Güleş'in de 2016 yılında Suriye'nin Cerablus kentine düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit olduğu öğrenildi.

Önce oğlunu şimdi de kardeşini şehit veren Bayram Güleş, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da yazılı mesaj ile şehit yakınlarına sabır dileyerek, "24 Mart 2022 günü akşam saatlerinde İzmir'de bulunan Hava Eğitim Komutanlığı emrinde görevli Havacı Uzman Çavuş Adıyamanlı hemşerimiz Mahmut Güleş, eğitim alanında silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Kahraman şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

GENELKURMAY BAŞKANI GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mahmut Güleş için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güler, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Silah arkadaşımız 24 Mart 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.