Milli Savunma Bakanlığı tarafından “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 30 Temmuz 2022 tarihinde kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Mehmet Burak KEÇE arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle derhal hastaneye sevk edilmiş ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.” şeklinde yapılan şehit açıklaması sonrası, şehitle ilgili detaylar merak edildi. Peki Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe kimdir, nereli? Kaç yaşında, nasıl şehit oldu? Evli miydi?

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ MEHMET BURAK KEÇE KİMDİR, NERELİ?

Mehmet Burak Keçe, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde Piyade Uzman Çavuş olarak görevli bir askerdi. Nereli olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır.

KAÇ YAŞINDA, NASIL ŞEHİR OLDU? EVLİ MİYDİ?

Arı sokması sonucu geçirdiği Akut-Alerji krizi sebebiyle hastaneye kaldırılan, hastanede yapılan tüm müdahalelerin ardından yaşamını yitirip şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin hayatıyla ilgili bilgiye ulaşılamamıştır.